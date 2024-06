Influenciadora com câncer terminal fala em ‘reviravolta’ na rotina

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2024 - 15:58 Para compartilhar:

Paciente terminal, a influenciadora Isabel Veloso, 18 anos, usou as redes sociais, neste domingo, 16, para compartilhar com seus seguidores uma “reviravolta” em sua rotina desde a descoberta do câncer, quando ela tinha 15 anos.

Isabel chegou a passar por quimioterapias e transplante de medula óssea até ser curada da doença em novembro de 2023. Porém, o Linfoma de Hodgkin voltou de forma muito agressiva em janeiro deste ano, e foi quando Isabel descobriu que seria incurável.

“Bom dia, gente! Hoje aconteceu uma reviravolta. Estou tentando criar um hábito mais saudável até para fortalecer um pouco mais as minhas pernas. Levantei hoje às 7 horas da manhã, fui caminhar no parque aqui da minha cidade. Estou de parabéns”, brincou ela através dos Stories do Instagram.

“Eu tinha um hábito de levantar às 5 da manhã, fazia meu devocional, e tomava um banho e ia para o colégio”, relembrou ela.

“Só que depois que eu fiquei doente, eu perdi o hábito saudável, aí eu voltei para a academia, comecei a academia no caso, mas agora eu parei por causa das dores que eu sinto. E daí eu voltei a pelo menos fazer uma caminhada para me fortalecer um pouco. Tudo bem que eu tenho que tomar umas duas morfinas e uma dipirona para dormir, mas pelo menos estou fortalecendo”, disse.

Em seguida, a influenciadora pediu a opinião dos seguidores para saber de que cor deve pintar suas unhas.

Evolução da doença

No início deste mês, Isabel falou sobre a evolução do câncer. Ela, que vive com um tumor localizado em volta do coração, mostrou o crescimento do caroço.

“Meu crescimento tumoral não está nem dentro do esperado. Está bem lento, mas já faz uns dois dias que o que tenho no meu pescoço está mais inchadinho. Ele fica bem acima da minha cicatriz. Ele está bem pequenininho, mas deu uma crescida. Um mês atrás, ele estava bem menor, mal sentia ele. Nada muito fora do controle”, detalhou a influenciadora.

Em janeiro deste ano, após a descoberta de que seu câncer é incurável, os médicos deram uma previsão de seis meses de vida para ela. Desde então, ela faz tratamento paliativo com o uso de canabidiol, que era inicialmente usado para amenizar dores. Porém, a substância acabou ajudando na contenção do crescimento do tumor, estendendo a sua expectativa de vida.