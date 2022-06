Influenciadora choca web ao mostrar rosto metade maquiado e metade com acne

A influenciadora digital Maia Gray, de 27 anos, chocou a internet ao mostrar em seu Instagram a diferença de seu rosto normal, com acne severa, e ele com maquiagem escondendo as marcas.

Maia é de Londres, na Inglaterra, e criou sua conta para mostrar o “real” e o “falso” das redes sociais, e em diversos posts mostra as diferenças na pele, alertando seus seguidores sobre a “falsidade” das redes.





“As postagens nas redes sociais são falsas. É um só um monte de melhores momentos de alguém. Nem todo mundo está 100% feliz o tempo todo. Nem todo mundo gostou do seu dia. Nem todo mundo sai e ninguém acorda parecendo uma supermodelo”, escreveu em uma das publicações.

“Desde que criei minha conta, sempre disse que conteúdos como esse deveriam ser exibidos nas escolas. Deve ser mostrado também na publicidade”, defendeu a influenciadora.

Maia assina sua conta na rede social como “It’s Just Acne” (é apenas acne, em português) e já possui mais de 100 mil seguidores. Confira abaixo algumas de suas publicações.

Instagram will load in the frontend.

Instagram will load in the frontend.

Instagram will load in the frontend.