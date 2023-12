Influenciadora Chiara Ferragni é multada em 1 milhão de euros

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/12/2023 - 9:50 Para compartilhar:

ROMA, 15 DEZ (ANSA) – A influenciadora digital Chiara Ferragni, uma das personalidades mais famosas da Itália, foi multada em pouco mais de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) por prática comercial desleal na promoção de um pandoro para beneficência.

A sanção foi aplicada pela Autoridade de Tutela das Comunicações e do Mercado, órgão antitruste italiano, contra duas empresas de Ferragni: Fenice (400 mil euros) e TBS Crew (675 mil euros).

Já a Balocco, fabricante do bolo natalino, foi multada em 420 mil euros (R$ 2,3 milhões). A punição refere-se a uma denúncia apresentada pela Codacons, principal entidade de defesa do consumidor no país, contra a campanha de uma linha de pandoros chamada “Pandoro Pink Christmas” e associada à influenciadora no fim de 2022.

A peça publicitária fazia acreditar que os recursos arrecadados com a venda do bolo natalino seriam repassados ao Hospital Regina Margherita, em Turim. No entanto, o órgão antitruste apurou que, na verdade, a doação – 50 mil euros – já tinha sido feita pela Balocco meses antes da campanha.

Além disso, o pandoro era vendido por um valor (nove euros) quase três vezes maior que a versão clássica da Balocco, o que, segundo o antitruste, induzia os consumidores a erro, reforçando a percepção de que eles contribuiriam diretamente para a campanha beneficente.

Estima-se que as empresas de Ferragni, também esposa do rapper Fedez, tenham arrecadado pouco mais de 1 milhão de euros com a iniciativa. A Codacons já anunciou que vai mover uma nova ação contra a influenciadora e a Balocco, desta vez para fazê-los ressarcir todas as pessoas que compraram o pandoro.

(ANSA).

