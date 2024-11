Influenciadora apontada como suposto affair de Gabigol fala sobre relação com o jogador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 19:51 Para compartilhar:

A influenciadora Manuela Cit, 20 anos, virou notícia na web após ser flagrada em “beijinho” com o jogador Gabigol, atacante do Flamengo, antes de entrar em campo contra o Atlético Mineiro, na primeira partida da decisão da Copa do Brasil, no último domingo, no Maracanã.

Ao cumprimentar o jogador, Manu ganhou um beijo na bochecha. O clique do flagra circulou nas redes sociais, chamando atenção dos fãs, e a paranaense acabou apontada como affair do atleta.

A musa fitness deixou os seguidores confusos ao dizer que “seu coração já tem dono”, mas logo jogou um balde de água nos ânimos dos fãs ao revelar que não se relaciona com ninguém há alguns meses.

Nesta terça-feira, 5, ao abrir sua caixinha de perguntas do Instagram, ela explicou sua declaração e garantiu que não tem nenhuma relação com Gabigol.

“Isso foi um comentário que fiz numa das páginas de fofoca que postaram o Gabigol me dando oi. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente”, disse ela nos Stories.

Em vídeo publicado no X, o antigo Twitter, ele acena para a musa fitness e corre para abraçá-la.

“Eu já imaginei, na hora, que ia gerar essas polêmicas. Eu fui surpreendida: tipo, ele me deu oi, foi lá me dar um oi. Até porque, eu conheço o Gabigol, não pessoalmente, mas porque ele era sempre o meu capitão no Cartola”, brincou ela.

A influenciadora contou que está há oito meses sem beijar e que isso não é um problema.

“Vocês sempre me perguntam: ‘ai, Manu, e os namoradinhos?’. Gente, simplesmente não existe. Eu sou tão focada em outras coisas, que simplesmente ‘faço a egípcia'”, disse.

“Acabei ficando superacostumada com essa situação de nunca estar falando com ninguém, e eu gosto muito disso. Nunca estou estressada por causa de macho (risos), então, a minha cabeça é completamente livre pra fazer bem feito aquilo que eu quero fazer nesse momento”, declarou a jovem, que compartilha nas redes sociais sua rotina de treinos.

Quem é Manu Cit

A influenciadora fitness acumula mais de 3 milhões de fãs nas redes sociais. Paranaense da capital, Curitiba, a jovem de 20 anos passou a morar no Rio de Janeiro para cursar Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Manu ficou conhecida por compartilhar sua intensa rotina de treinos, que incluem corrida, ciclismo, musculação, ioga e natação.

A rotina de exercícios acabou suprimindo a vida de estudante de Medicina e Manu acabou abandonando o curso na faculdade federal após o quarto período. Ela decidiu focar em sua carreira de influencer e empresária.