Influenciadora anuncia venda de dentes do siso, mas volta atrás: ‘É crime’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2024 - 13:21 Para compartilhar:

A influenciadora Martina Oliveira, conhecida como “Beiçola da Privacy“, recentemente anunciou que faria um leilão com seus dentes do siso com lance inicial de R$ 40 mil. Ao notar que se tratava de um crime, a criadora de conteúdo adulto retificou postagens nas redes sociais, garantindo que tudo não passou de brincadeira.

“Eu removi dois sisos meus e um cara viu e decidiu fazer a proposta totalmente indecente de R$ 10 mil [pelos dentes]. E ele me deu uma brilhante ideia: se tem quem pague 10, tem quem pague 40. Por isso, eu decidi leiloar os meus dois sisos no lance mínimo de R$ 40 mil”, contou, em vídeo.

Notificada por internautas do X/Twitter, Martina voltou atrás: “Gente, é brincadeira. Eu não vou vender meus dentes! Inclusive, isso é crime! Isso é proibido no Brasil!”

Gente é brincadeira kkkkkk eu NÃO vou vender meu dente! Inclusive isso é CRIME! 🦷 isso é proibido no Brasil!! Inclusive o post serve de conscientização. NÃO VENDA SEU DENTE É CRIME NO BOSTIL https://t.co/wgr3Nfubs8 pic.twitter.com/ATVPK3ayzR — beiçola da privacy (@beicolaprivacy) June 18, 2024

Vale lembrar que, de acordo com a Lei Nº 9.434 de 4 de fevereiro de 1997, “a realização de transplante ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde, público ou privado, e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizados pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde”.