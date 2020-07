Influenciadora anuncia que está grávida de filho do ex-marido com quem se casou

Maria Balmasheva, de 35 anos, já tinha chamado atenção da mídia internacional em maio deste ano ao mostrar o antes e depois do seu atual marido, Vladimir Shavyrin, de 20 anos.

A influenciadora conheceu Vladimir em 2007, quando o jovem tinha apenas sete anos e ela era casada com o pai do atual companheiro.

Agora, a russa anunciou nesta semana que está grávida do filho do ex-marido. A influenciadora usou sua rede social para postar um vídeo para anunciar a gestação.

“Estamos esperando um bebê e queremos nos mudar para uma cidade maior”, publicou na rede social.

Balmasheva foi casada com o pai de Vladimir, Alexey, por 10 anos e revelou que ela e o marido não conversam com o ex-companheiro: “Acho que ele não gosta do que fizemos”.

“Você nunca sabe como a vida vai acabar e quando encontrará uma pessoa que te faz sorrir”, comentou Maria em outra publicação.

“Sei que alguns nos julgarão, outros nos apoiarão, mas estamos felizes e desejamos que você também seja”, completou.

https://www.instagram.com/p/B_2ozglHQ_J/?utm_source=ig_embed

Veja também