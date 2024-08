Influenciador Odilon Wagner é encontrado morto na Paraíba

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2024 - 15:57 Para compartilhar:

O influenciador Odilon Wagner, conhecido por apresentar a transmissão do “Maior São João do Mundo“, foi encontrado morto em seu apartamento em Campina Grande, na Paraíba, nesta quinta-feira, 29. Ele tinha 24 anos.

Segundo o portal “Blog do Márcio Rangel”, Odilon foi encontrado desacordado por amigos, que acionaram serviços de emergência. Apesar da ação dos paramédicos do SAMU, o jovem não resistiu e teve a morte declarada no local. A causa do óbito não foi revelada.

O último story compartilhado por Odilon, em seu perfil do Instagram, mostrava o influenciador em seu quarto, na madrugada, escutando a música gospel “Grandes Coisas”, de Fernandinho. Assista:

O apresentador havia relatado o diagnóstico de depressão severa semanas antes da morte. Nas redes sociais, ele escreveu, em 12 de agosto: “Perdão Deus, perdão a toda minha família, perdão a cada um de vocês. Gratidão a todos que pegaram em minha nesses dias difíceis, aos que se preocuparam, e não soltaram em nenhum momento minhas mãos e ainda estão aqui comigo nesse processo. Obrigado meu Deus! Foram forças vindas através de ligações, mensagens, rezas, orações. Obrigado!”

“Estamos aqui para reconhecer e tentar mudar, se esforçar, fazer a diferença! Reconhecer que precisamos de ajuda não é vergonhoso, é um ato de amor […] Por trás de muitos sorrisos às vezes escondem grandes feridas, só quem carrega sabe… E elas precisam ser tratadas, pois podem adoecer ainda mais”, desabafou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Odilon Wagner 🤣🔔 (@odilon_wagner)