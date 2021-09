Influenciador Gustavo Tubarão relata que teve celular furtado no Mineirão antes do jogo Galo e Palmeiras

O influenciador digital Gustavo Tubarão, que tem cinco milhões de seguidores nas redes sociais cm vídeos engraçados, teve o seu celular furtado na noite desta terça-feira, 28 de setembro, nas imediações do Mineirão, em Belo Horizonte antes do início do jogo entre entre Atlético-MG e Palmeiras, pela Libertadores.

-Acabei de ser roubado. Passaram a mão e eu nem senti. Estou sem celular, já fiz o boletim de ocorrência e já acharam os caras que pegaram, mas o celular não está com eles- disse em um vídeo publicado na rede social de um amigo. Dois homens foram pressos, mas a polícia não encontrou o aparelho com eles. Confira o vídeo em que o influenciador faz a denúncia.

Gustavo Tubarão contou sobre o furto, que aconteceu no meio da torcida do Galo, antes do jogo se iniciar-(Reprodução)

