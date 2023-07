Influenciador Fernando Campos lança projeto de autodescrição ao lado de artistas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 8:05 Compartilhe

O influenciador digital Fernando Campos estreia na próxima segunda-feira, 10 de julho, um potente projeto audiovisual de autodescrição em seu Instagram. Com o intuito de explicar a importância da autodescrição, esse projeto tem como objetivo promover inclusão para pessoas com deficiência visual.

Participarão do projeto personalidades como as atrizes Jakelyne Oliveira e Paloma Bernardi, a bióloga Jessi Alves, a primeira modelo brasileira com Síndrome de Down Maju de Araújo, e o influenciador Ivan Baron.

A audiodescrição desempenha um papel fundamental na comunicação e inclusão de indivíduos com deficiência visual. Ao descrever a si mesmo, suas ações, características e vestimentas, Fernando Campos e os artistas participantes estão fornecendo informações valiosas para aqueles que não podem enxergar. Dessa forma, eles possibilitam que essas pessoas compreendam e participem plenamente das interações e experiências compartilhadas.

“Com a autodescrição, estamos fornecendo características que permitem aos cegos imaginarem como as pessoas são, tanto durante uma conversa ou vendo uma foto e vídeo nas redes sociais”, afirma.

“Mas, a autodescrição vai além de simplesmente descrever uma pessoa, pois com ela é possível imaginar como é o cenário ao redor e transmitir as emoções. Dessa forma, nós cegos conseguimos construir uma imagem mental da pessoa condizente com a realidade. Por isso, este projeto é tão importante para a comunidade de deficientes visuais”, completa.

Fernando Campos é um talentoso artista PCD que, aos dois anos de idade, enfrentou um retinoblastoma bilateral. Em suas redes sociais, ele utiliza sua voz para trazer conhecimento sobre a causa das pessoas com deficiência e promover a inclusão. Através dessa iniciativa, Fernando Campos e os artistas envolvidos estão unindo esforços para tornar a sociedade mais inclusiva, empoderar pessoas com deficiência visual e criar um ambiente onde todos possam se sentir valorizados e compreendidos.

