Influenciador diz ter perdido US$ 1 milhão em criptomoeda indicada por Milei

Na última sexta-feira, 14, o presidente argentino Javier Milei publicou no X que a criptomoeda $LIBRA incentivaria o crescimento da Argentina, deixando um link para o investimento. O ativo teve um aumento de 10 vezes após a publicação, mas despencou nas horas seguintes. Milhares de investidores perderam o dinheiro investido, incluindo o influenciador Ape (@ApeMP5), que afirma ter perdido US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,70 milhões).

Ape é um influenciador financeiro focado na compra de memecoins, que são criptomoedas inspiradas em memes ou tendências da internet. Essas moedas virtuais normalmente são altamente voláteis e ganham popularidade por meio de influenciadores e comunidades online. No seu perfil no X, Ape publicou um vídeo gritando majoritariamente em inglês, mas com trechos em espanhol, dizendo que Milei fez ele perder tudo com a criptomoeda que divulgou.

“Estou falido! Estou completamente falido! Eu vou te encontrar, [Javier Milei]: você me destruiu, eu não tenho nada! Tenho que vender meu Rolex, tive que vender tudo! Fui roubado, todos vocês me roubaram! E eu vou te encontrar, eu vou te encontrar!”, diz ele no vídeo. Ape joga um jarro de vidro na parede de um ambiente que aparece em outros vídeos do influenciador, que é usado em outras ocasiões para explodir uma garrafa de refrigerante e quebrar um espelho.

Posteriormente, o jovem compartilhou outro desabafo. “Como consegui perder tanto dinheiro com a mentira da Argentina? Um milhão de dólares! Qual é o nome do presidente? Nem sequer sei o nome dele. Não sei para onde foi meu dinheiro.”

Com cerca de 66,7 mil seguidores, não há indicações de sua nacionalidade no perfil. No entanto, ao criticar Milei, Ape fala trechos em espanhol fluente, e diz na publicação que é hispanofalante.

Ele aproveitou o momento para criticar outros casos de similares de criptomoedas, citando Cuba e África. “Por que permitimos que esses países pobres simplesmente venham aqui, criem criptomoedas e roubem?”, afirma ele em vídeo.

O próprio influencer avisa sobre memecoins

Ape também publicou que está envolvido em um projeto para que os impactados pela moeda virtual tenham seus recursos de volta. Ele não especificou como isso aconteceria, mas disse que irá aparecer na televisão argentina nesta segunda-feira, 17. Na publicação, ele ressaltou que Milei o bloqueou no X.

Ape tem um aviso em sua página no X em que alerta para o alto risco de se investir em criptomoedas, especialmente memecoins. “Esteja ciente de que inesperadas e rápidas flutuações de mercado podem resultar em perdas financeiras substanciais. Considere consultar um consultor financeiro antes de se envolver em qualquer investimento envolvendo criptomoedas”, diz um trecho do extenso aviso.

No documento, Ape ressalta que o conteúdo do seu perfil não deve ser entendido como conselho financeiro e que sua atuação é puramente para entretenimento.

Outros influenciadores, como Thread Guy e Clemente, também afirmaram terem perdido recursos com a criptomoeda.

Entenda o caso

No X, Milei divulgou a memecoin $LIBRA, o que levou a uma valorização relâmpago do ativo virtual. Após a postagem, a criptomoeda começou a se valorizar de forma muito rápida, atingindo valor próximo a US$ 5 mil em poucas horas. Após a disparada por conta do alto volume de investimento, os desenvolvedores da moeda passaram então a vender seus ativos, o que fez com que a moeda perdesse praticamente todo seu valor.

A venda em massa após a valorização fez com que a moeda entrasse em colapso. De acordo com o La Nacion, o volume de recursos movimentados pelas compras e vendas chegou a US$ 4,5 bilhões no intervalo de duas horas.

Em meio ao colapso da criptomoeda, Milei apagou a mensagem e publicou uma nova em suas redes sociais na madrugada de sábado. Nela, argumenta que não tinha detalhes sobre a criptomoeda que acabara de divulgar. Milei agora está envolto em uma polêmica que faz com que a oposição passe a falar de impeachment, além de sofrer uma investigação anunciada pelo próprio governo para esclarecer o caso.