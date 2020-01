Influenciador digital Pirangay é encontrado morto em Fortaleza

Um jovem, de 24 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (20) em uma residência na Rua Monsenhor Salviano, no Bairro Parangaba, em Fortaleza. Francisco Gleison de Sousa, conhecido como “Pirangay”, era digital influencer e mantinha um perfil nas redes sociais, com cerca de 15 mil seguidores, no qual publicava conteúdos humorísticos. As informações são do jornal O Povo.

De acordo com familiares do jovem, Pirangay estava na casa de um amigo quando teria sido enforcado. A família foi informada da morte por meio de uma amiga dele, que recebeu uma ligação de uma pessoa que morava próximo ao local onde o influencer foi encontrado morto.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima estava com um amigo, que é o proprietário da casa, e outras duas pessoas.

O dono do imóvel encontrou o corpo em um dos cômodos e procurou o 5º Distrito Policial. Equipes da delegacia distrital e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão apurando o caso.