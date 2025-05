Influenciador de esquerda diz que ficou retido por horas em aeroporto dos EUA

O influenciador americano de esquerda Hasan Piker queixou-se nesta segunda-feira de que a polícia o manteve retido por horas no aeroporto internacional de Chicago para interrogá-lo sobre suas opiniões contrárias ao presidente Donald Trump.

Defensores dos direitos humanos criticam o governo republicano por ter cancelado centenas de vistos de estudantes estrangeiros por motivos polêmicos. Alguns deles são acusados de ativismo pró-Palestina.

Piker tem milhões de seguidores no YouTube, Twitch e X, e diz ter nacionalidade americana. Em vídeo publicado hoje, ele conta que, ao retornar de uma viagem à França, autoridades migratórias o levaram para uma sala isolada no aeroporto, onde o mantiveram por duas horas.

Segundo o influenciador, o agente que o interrogou lhe pediu que manifestasse sua posição em relação a vários temas. “Ele perguntou: ‘Você fala sobre Trump?’. Essa foi a primeira vez que respondi: ‘Que pergunta é essa?'”, contou, em vídeo publicado no YouTube.

“Eu não gosto do Trump. O que você vai fazer? Isso é protegido pela Primeira Emenda”, continuou Piker, que afirma que seu conteúdo nunca violou as leis. “Acho que fazem isso para tentar criar um ambiente de medo, para que pessoas como eu se calem.”

O grupo Defending Rights & Dissent manifestou consternação com a possibilidade de que autoridades prendam comentaristas políticos para interrogá-los sobre atos protegidos pela Constituição.

A oficial do Departamento de Segurança Interna Tricia McLaughlin negou hoje que as opiniões políticas de Piker tenham motivado a triagem, segundo a imprensa. “Ao entrar no país, esse indivíduo foi encaminhado para uma inspeção mais aprofundada, um processo legal e rotineiro, que acontece diariamente e pode ser aplicado a qualquer passageiro. Após a inspeção ser concluída, ele foi prontamente liberado”, explicou.