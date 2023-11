Influenciador dá iPhone de R$ 10 mil de brinde em convite de casamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2023 - 21:05 Para compartilhar:

O influenciador Hytalo Santos esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira, 23. O motivo é o convite de seu casamento com o empresário Euro com um iPhone 15 Pro Max de brinde.

No Twitter, viralizaram vídeos do convite que veio em uma cuscuzeira personalizada com o celular de R$ 10 mil dentro. Hytalo vai se casar no próximo dia 30, na Paraíba.

Confira aqui

O influenciador é natural de Cajazeiras, interior da Paraíba e possui mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele é conhecido por compartilhar conteúdos no Instagram e Tiktok dançando brega funk.

Hytalo também publica stories ao lado de dez jovens em situação de vulnerabilidade de sua região. Ele ajuda com o pagamento de necessidades básicas como alimentação, escola e saúde. A convivência com eles é mostrada diariamente em seu perfil.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias