Influenciador Brasileiro, Coringa encontra com Will Smith em Miami

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/05/2024 - 12:58 Para compartilhar:

Em Fevereiro de 2024, era um dia completamente comum, como muitos dias são, foi quando o Coringa recebeu um convite inesperado: ir até Miami acompanhar as gravações do novo filme de Will Smith, no set do filme, e ainda poder trocar uma ideia com o astro internacional nos intervalos.

O convite foi aceito sem pensar, ou checar outras agendas e, se tivessem outros compromissos, Coringa mudaria. “Afinal, não é todo dia que você recebe um convite direto de uma estrela internacional e amada por tantos brasileiros”. Com esse pensamento, Victor Coringa realizou o sonho de conhecer o seu ídolo Will Smith.

Alguns dias depois, em 2 de março, lá estava ele, para um encontro exclusivíssimo com Will Smith. Foram por volta de 12 horas acompanhando as filmagens de Bad Boys 4, e tendo acesso a todos os bastidores, como são rodadas as cenas de ação e principalmente o contato com toda a atmosfera do cinema.

“Foi a realização de um sonho. Eu nunca imaginei que um dia ia trocar uma ideia e estar lado a lado com o Will Smith e acompanhando o bastidor da gravação de um filme de Hollywood”, declara Victor Coringa.

Segundo ele, o ator é mais incrível ainda pessoalmente. “O Will foi tão receptivo, que entrou na brincadeira e topou gravar um vídeo em que eu falo em português com ele, enquanto Will finge que entende alguma coisa”, conta.

Quem é Coringa?

Victor “Coringa” Augusto, 26 anos, é natural de Belo Horizonte, e há cinco anos trabalha como influenciador. Sua primeira incursão nesse mundo foi através dos games… onde ganhou destaque jogando os mais variados jogos online, até entrar para o time da LOUD, um dos maiores times de e-sports do Mundo. Passou então a fazer lives diárias na Twitch (plataforma de vídeos ao vivo que rivaliza com o YouTube) e chamou ainda mais atenção. Hoje, suas lives diárias quebram recordes, com média de 1 milhão de views por dia, com picos de 80 mil pessoas simultâneas. São mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais, os mais variados prêmios conquistados, sendo um dos mais conhecidos influenciadores da geração Z.