Influenciador bate em carro com crianças durante racha e cobra por imagens do acidente no Instagram

Da Redação 04/08/2022 - 16:10 Compartilhe

Rodrigo Augimeri Barra, conhecido como Alemão da Caravan, disputava um racha com o youtuber Luan Galasso, do canal Petrolhead, na manhã do último domingo (31) na Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior paulista. Em um determinado ponto, o influenciador bateu o seu Chevrolet Opala na traseira de um Volkswagen Tiguan Allspace, onde viajavam um casal, duas irmãs gêmeas, de três anos, e a avó materna. Após o acidente, Barra publicou o vídeo da colisão na seção “Close Friends” do Instagram, que é uma área restrita a assinantes que pagam mensalidade. As informações são da coluna Carros do UOL.

Para conseguir ganhar dinheiro com as imagens do acidente, Rodrigo anunciou a oferta por meio dos stories do seu perfil. Depois, na quarta-feira (3), ele apagou a publicação por causa das discussões acaloradas que renderam nas redes sociais.

Mesmo assim, a coluna Carros conseguiu ter acesso a publicação em que ele cobrou pelas imagens da colisão. No vídeo, Rodrigo afirmou que estava em um racha com o youtuber Luan Galasso. “Petróleo tinha me passado a milhão, fui atrás tentar buscar… tava 4 marcha cheia (sic) perto de uns 190 km(/h)”, disse ele. Vale ressaltar que a velocidade máxima permitida na Rodovia dos Bandeirantes é de 120 km/h.

Momentos depois, após atravessar duas pista, Rodrigo acertou em cheio a traseira do Volkswagen Tiguan Allspace. Em seguida, ele conseguiu parar em um acostamento e averiguar os danos causados no seu Opala. Já o outro automóvel seguiu viagem.

Procurada, a Polícia Rodoviária de São Paulo informou que nenhum boletim de ocorrência foi registrado sobre esse acidente. A concessionária CCR AutoBAn, que cuida da rodovia, também informou que o caso não foi comunicado. Ainda frisou que “todas as equipes são orientadas a acionar a polícia ao constatar ocorrências na rodovia, especialmente rachas entre veículos”.

Família acredito que se tratava de fuga de criminosos

A coluna Carros conseguiu localizar a família que estava no Volkswagen Tiguan Allspace. A empresária Thabata Najdek, que é mãe das gêmeas, informou que estava no assento traseiro com as filhas, a sua mãe dirigia o automóvel e o seu marido, Felipe Almeida, estava no banco do carona.

Ao ser questionado sobre o motivo de ter seguido viagem após a colisão, Thabata relatou que a família acreditou que se tratava de uma fuga de criminosos. Por isso, continuou até chegar ao destino, o parque aquático Wet’n Wild.

Ela frisou que fazia essa viagem tinha o intuito de aliviar a rotina da família, pois uma das gêmeas foi diagnosticada há pouco mais de um mês com um câncer no cérebro. Desde então, o casal, que é de Canela (RS), se mudou para São Paulo, onde a menina já passou por três cirurgias.

“Foi um baita susto. Minha filha está reagindo super bem ao tratamento, mas passou por uma operação bastante complicada e não pode sofrer impacto na cabeça. Na hora falei para minha mãe continuar dirigindo, nem vi que estavam tirando racha. Continuamos até o próximo posto de combustível, na altura do Hotel Lago Azul, para só então verificar os danos em nosso carro”, disse a empresária.

“Postei no Instagram sobre o que aconteceu e uma seguidora enviou o perfil do Alemão, em que encontramos publicações falando sobre a batida e foto do Opala danificado. O Felipe se inscreveu no Close Friends e mandou mensagem privada ao Rodrigo, cobrando providências para o conserto do nosso carro. Meu marido foi bloqueado e em seguida a mulher desse Alemão entrou em contato, dizendo inicialmente que eles não tinham dinheiro e pagariam apenas a franquia do nosso seguro, que custa quase R$ 7 mil”, acrescentou.

Após negociações, Carolina Pessoa, esposa de Rodrigo, transferiu R$ 12,3 mil via Pix para custear o reparo do Volkswagen Tiguan Allspace em uma concessionária.

Contudo, Thabata informou que o veículo será levado de caminhão para o Rio Grande do Sul, onde passará por conserto. Já a família deve voltar de avião.

“Os planos eram de retornar dirigindo, viemos para São Paulo assim, mas esse prejuízo ficará com a gente. Vamos processá-lo, pois é um criminoso, assumiu o risco de matar pessoas. Mesmo quando soube da história da minha filha, não pediu desculpa, continuou fazendo piada e ainda quis ganhar dinheiro com o acidente”, disse.

Procurado, o influenciador Rodrigo informou que iria se manifestar sobre o assunto por meio do seu Instagram.

Em seguida, ele divulgou um vídeo no qual disse: “Já assumi o meu erro, sei que eu fiz uma p… de uma cag…, fiz o que estava ao meu alcance, assumi o prejuízo. Pagamos a moça lá para arrumar o carro, o que dá para fazer é isso aí”.

“Não estou entendendo de verdade aonde [ela] quer chegar, porque está tudo resolvido, tudo redondo. Agora não sei se é por causa do zé povinho aí das páginas de acelero, páginas que gostam de carniça, página inclusive que posta o acelero na rua e fica com hipocrisia. O que fiz eu sei que é errado, uma coisa ridícula e desnecessária. Estou errado, estou aqui admitindo meu erro. Assumi o prejuízo, acabou, não tem mais o que fazer, bola para frente”, completou.

Ele ainda ressaltou que ficou “comovido” ao saber da doença de uma das gêmeas e pediu “perdão” por mensagens de áudio aos pais das meninas.

A coluna Carros também procurou o youtuber Luan Galasso, mas ele não se manifestou sobre o acidente até o momento.