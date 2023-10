Influencers se fantasiam de Deolane e MC Kevin para o Halloween e advogada reage

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/10/2023 - 1:52 Para compartilhar:

Os influencers Danny Maria e Luan Donato geraram controvérsia nas redes sociais nesta segunda-feira, 30, ao compartilharem imagens de suas “fantasias” de Halloween. O casal se vestiu de Deolane Bezerra e MC Kevin, morto em 2021, para uma festa temática.

“Prazer, Kevin e Dra. Deolane versão HALLOFUNK! Nada melhor que se inspirar em quem fez história e até hoje tem aqui o seu lugar”, escreveu a influencer, na legenda de sua publicação.

Nas fotos, ela e o namorado aparecem caracterizados como Deolane e Kevin em seu ensaio de casamento. No entanto, um detalhe chama a atenção: ambos estão sujos de sangue falso.

“Acho legal quererem se vestir para parecer com eles, mas podiam ter deixado sem o sangue, né. Assim não ficaria tão pesado pelo acontecido com o Kevin”, criticou uma internauta, no Instagram.

“Credo, gente. Se a ideia era ser macabro, conseguiram”, opinou outra.

“Achei mórbido e desrespeitoso”, escreveu uma terceira. Vale lembrar que o cantor foi vítima de trauma craniano após cair da varanda do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

Deolane, no entanto, pareceu não se importar com a homenagem. “Passada. Mas gostei”, escreveu a advogada, no perfil do Instagram Gossip do Dia. Confira:

