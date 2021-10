Influencers gastam mais 140 mil libras em cirurgias plásticas para tentarem ficar idênticas

Em entrevista ao programa de TV britânico “This Morning” que foi ao ar na última segunda-feira (4), as gêmeas Dolly e Daisy Simpson, de 25 anos, contaram que já gastaram £140 mil, mais de um milhão de reais, em cirurgias plásticas para ficarem idênticas. Apesar de gêmeas, elas não são naturalmente idênticas.

Uma das irmãs, Dolly, explicou o motivo do objetivo. “Diz respeito a nos tornarmos as nossas melhores versões”, disse. Daisy completou: “Nós não nos sentíamos confiantes, então fazer isso juntas é uma forma de estímulo mútuo”. “Vamos aos mesmos cirurgiões, mas ela é um pouco mais extrema do que eu. Não quero ficar idêntica a ela”, explicou Daisy. “Temos ideias parecidas, mas não idênticas? Sou um pouco mais extrema”, contou Dolly. As duas são digital influencers e arrecadam o dinheiro para as plásticas pela plataforma de contúdeo adulto OnlyFans.

Elas já realizaram procedimentos no nariz, seios e pretendem fazer plásticas em suas partes íntimas. As gêmeas realizaram o primeiro procedimento aos 18 anos: “Nós gostamos do resultado do preenchimento labial e pensamos: ‘o que podemos fazer agora?'”.

Ao serem questionadas pelo apresentador sobre o objetivo ser impossível, pois elas têm estruturas ósseas diferentes, elas explicaram: “Não é possível mudar suas estruturas ósseas, mas estamos tentando o nosso melhor com o que é possível ser feito”, disse Daisy. “Quando vamos ao cirurgião pedimos pela mesma coisa e tentamos conseguir os mesmos resultados”, disse Dolly. Em seguida, Daisy abriu o jogo sobre a vontade de ficar igual à irmã: “Não queremos ficar idênticas, é só uma questão de insegurança”.

O próximo passo, segundo elas, é a labioplastia, uma cirurgia plástica que consiste na remoção de pele dos lábios vaginais.”Me dá um pouco de medo, temo um pouco essas cirurgias, mas se você fizer a pesquisa certa e encontrar o melhor cirurgião com sorte você estará nas melhores mãos”, disse Dolly.

Veja também