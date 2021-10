Influencer viraliza após usar vestido de forma incorreta em première

Tefi Pessoa, influencer e apresentadora, cometeu uma gafe ao ir na première do filme “Duna“, em Londres, na Inglaterra. A jovem usou um vestido verde da loja Annie’s Ibiza, que tinha um buraco para que ela colocasse uma perna, simulando uma fenda. Tefi não entendeu direito e acabou não colocando o vestido da forma correta, viralizando nas redes sociais.

+ Após reclamação de Ludmilla, Multishow assume falta de representatividade em premiação

+ Ronaldinho Gaúcho se diverte com Neymar durante encontro em Paris: ‘parceiro’

“Gente, estou surtando. Muito obrigada pelo apoio, mas estou surtando porque acabei de descobrir que a minha perna deveria ter passado por aquela droga de buraco idiota. A marca — eu estava no tapete vermelho — eu não sabia! Por que não sei me vestir? Eu sou uma adulta! Quando digo a vocês que poderia morrer… Eu vou apenas… Vou pedir pizza. Quero pedir desculpas. Sei que posso vestir a mim mesma; se vocês puderem me dar mais uma chance”, declarou a influencer no TikTok, desesperada.

Confira:

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais