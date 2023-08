Influencer turco de 23 anos sofre acidente e morre semanas antes de seu casamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 14:01 Compartilhe

O influenciador turco Burak Can Tasan, de 23 anos, morreu em um acidente de moto somente algumas semanas antes de se casar, segundo o New York Post.

A informação foi confirmada por sua noiva, Yaren Kara, em suas redes sociais. “Nós íamos juntos em todos os lugares por 1 ano e não gostávamos de passar 5 minutos longe um do outro”, escreveu a mulher, que o acompanhava em diversos passeios. “Sou grata por todos os dias que passei com você, meu amor. Meu único, que sentirei tanta falta.”

O rapaz estava andando de moto em Adana, ao sul da Turquia, quando um cachorro entrou na estrada repentinamente e eles colidiram. Com o impacto, Burak teve ferimentos graves e, mesmo com o socorro dos paramédicos, não resistiu. As informações são da imprensa local turca.

Com quase 140 mil seguidores, Burak postava diversos vídeos sobre motociclismo e suas aventuras na estrada.

