Influencer Thais Carla posa de maiô e desabafa: “Saudade de tomar um sol na areia da praia”

A influenciadora digital Thais Carla usou o seu perfil no Instagram para dizer que está com saudade de uma praia. No clique compartilhado por ela, Thais aparece de maiô, aproveitando o sol em sua casa.

“Confesso que hoje me bateu uma saudade de tomar um sol na areia da praia. Do que vocês estão sentindo falta nesta quarentena?”, escreveu na legenda do post que contou com muitos elogios dos internautas.

“Perfeita”, disse um seguidor, “Linda, você esbanja luz, disse outro.

Confira a publicação de Thais Carla na web: