Influencer sueca diz não fazer sexo há dois anos porque sua beleza intimida os homens

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2023 - 18:10 Compartilhe

Amber ‘Sweetheart’ Johanssen é uma influenciadora digital sueca de 37 anos que já acumula mais de 500 mil seguidores. Apesar da fama, a moça não consegue atrair um pretendente.

A moça revelou que já está há dois anos sem fazer sexo e acredita que a razão para os homens não se aproximarem seja a fama que ela conquistou aliada à sua beleza.

As declarações da influenciadora foram feitas durante entrevista repercutida pelo jornal britânico Daily Star.

“Não vou a dates nem faço sexo há dois anos. Não sou celibatária por opção – simplesmente não consigo encontrar o cara certo”, lamentou ela.

“Meu desejo sexual ainda está forte… Eu me masturbo diariamente”, garantiu.

Além de suas redes sociais, onde publica cliques e vídeos para lá de sensuais, Amber investe pesado no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto por assinatura através da qual, segundo ela, embolsa cerca de 270 mil reais por mês.

“Meu trabalho atrapalha minha vida amorosa e sexual, com a maioria dos caras com medo de se aproximar de mim. A última vez que tentei marcar um encontro, o cara cancelou no último minuto. Sinceramente, acho que ele ficou intimidado com meu sucesso e beleza”, cravou.

Amber diz que os homens não a levam a sério por causa do seu trabalho. Apesar da dificuldade, ela garante que não vai desistir.

“[Antes de me tornar modelo] eu namorava muito mais e tinha uma vida sexual melhor do que agora”, contou ela ainda durante a entrevista, acrescentando que prefere encontrar pessoas de forma espontânea, sem a necessidade de buscar desconhecidos online.

“Adoraria encontrar um homem com inteligência, gentileza, generosidade e bons modos. Neste momento, me conformei com o fato de que pode ser difícil encontrar um homem por causa do meu trabalho. Eu adoraria encontrar um homem ‘normal’ que me aceitasse como eu sou. Mas não vou parar de procurar o homem certo”, desabafou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amber J (@amberjsweetheart)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias