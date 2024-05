Influencer Sabrina Low revela arrependimento de affair com Whindersson Nunes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 8:09 Para compartilhar:

A influenciadora Sabrina Low foi a convidada do podcast Cutucast desta terça-feira, 14, e abriu o jogo sobre seu envolvimento no passado com Whindersson Nunes. Ela foi questionada sobre as conversas íntimas que ela teve com o humorista e que vazaram na internet, em 2022, causando “tumulto” em sua vida.

“Essa situação só me trouxe coisas ruins. Eu me arrependo porque se a gente não tivesse se envolvido, nada disso teria acontecido”, disse Sabrina.

Apesar do comentário, ela fez questão de defender o comediante, separando a pessoa do acontecimento: “Eu não tenho nada para falar dele, ele é uma pessoa incrível, um cara do bem”.

Apesar de terem ficado juntos durante seis meses, Sabrina enfatiza que o envolvimento com Whindersson não chegou a ser um namoro de fato, e declara: “Não gosto muito de falar dele porque isso me traz coisas e lembranças ruins”.

Por fim, disse que o relacionamento serviu para que aprendesse a evitar o envolvimento com famosos. “Depois disso ainda tive um relacionamento com um MC, e agora tenho certeza que nunca mais namoro com um famoso”, concluiu.