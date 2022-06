Influencer revela que mãe a inscreveu em reality de pegação sem ela saber

A influenciadora Rylee Schindler, de 19 anos, viralizou no TikTok ao expor a sua mãe aos seus seguidores, ao mostrar que ela a havia inscrito em um reality show de pegação sem que a jovem soubesse. As informações são do Mirror.

Em um vídeo na rede social, Rylee, que é estadunidense, conta que sua mãe a inscreveu e fingiu ser ela durante todo o processo de seleção para o programa “Love Island” (Ilha do Amor), do Reino Unido.





“Quando minha mãe aleatoriamente me inscreve no Love Island e age incorretamente como se fosse eu durante todo o questionário sem me perguntar”, escreveu a influenciadora na legenda sobre o vídeo, na publicação, ela diz: “Dedos cruzados”.

Rylee coloca em seu vídeo um print da mensagem que recebeu de sua mãe informando que a havia inscrito no reality show. A mulher ainda ironiza: “De nada”.

“Se você receber uma ligação de um diretor de elenco do Love Island… Eu enviei sua inscrição. Uma das perguntas era: ‘O que você quer tirar de sua experiência em Love Island?’, e sua resposta foi… ficar famosa para que você possa seguir sua carreira musical. Se de repente você encontrar sua ‘pessoa’, isso seria maravilhoso também”, diz a mãe de Rylee.

E ela completa: “Eu coloquei que você era bissexual e virgem. De nada”.

O programa em que Rylee foi inscrita, e para o qual não foi selecionada, reúne jovens solteiros em uma “ilha do amor” em Mallorca, na Espanha, para que eles peguem geral até encontrar a pessoa com quem querem ficar.

Os telespectadores escolhem quais são seus casais preferidos, que continuam no reality, e quais querem eliminar. O programa paga um prêmio em dinheiro aos vencedores.

Caso tivesse entrado no reality, Rylee seria colega de elenco da filha do ex-craque da seleção inglesa Michael Owen, Gemma Owen, que está no elenco do reality que começou nessa segunda.