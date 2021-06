Influencer recomenda a prática do Krav Magá como melhor forma de defesa pessoal; confira O influencer militar e estudante de Direito Raphael Carpejane falou sobre a importância da prática do Krav Magá para a Defesa Pessoal; saiba mais sobre:

O nome significa, em hebraico, combate de contato, já que ela é focada no contato físico direto. A prática ensina a reagir, por exemplo, ao ser agarrado na rua ou a lidar diante de um ataque com faca, ou seja, situações que podem acontecer com qualquer um. Não à toa, é muito procurada por mulheres. Em Israel, elas cumprem o serviço militar obrigatório, assim como os homens, e a técnica integra os treinamentos militares israelenses. O Krav Magá pode ser praticado por pessoas de qualquer idade e perfil físico, já que é focado nas técnicas, em vez da força.

O influencer militar e estudante de Direito Raphael Carpejane é um grande incentivador de exercícios físicos e, em especial, da autodefesa. Sua luta preferida para esta finalidade é o Krav Magá, técnica criada em Israel na época das guerras pela independência do País, que se tornou livre em 1948, que se popularizou pelo mundo.

– É a luta que recomendo para todas as pessoas, principalmente para quem nunca praticou nenhuma – afirma. A modalidade não é um esporte de competição, é um compilado de técnicas de defesa pessoal focadas para que o praticante saiba reagir diante de qualquer situação de perigo, incluindo precisar desarmar um agressor. – Não há golpes com nomes, como vemos nas artes marciais, ela consiste em preparar você para lidar com cada situação de acordo com os recursos disponíveis, a ter reflexos rápidos – destaca.

Os golpes ensinados reúnem os conhecimentos de diversas lutas reunidos a técnicas práticas e específicas. Por estas características, se popularizou pelo mundo e virou a preferida de agentes de segurança e de quem aprecia defesa pessoal. Para Carpejane, é a melhor opção: – Você não será preparado para competir no tatame, será treinado para lidar com as situações da vida real, a usar o que tem para se defender de maneira rápida e eficaz, é extremamente eficaz – concluiu.

