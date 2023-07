Influencer morre após tentar fazer agachamento com 210 kg

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 20:08 Compartilhe

O influencer e fisiculturista Justyn Vicky morreu após não conseguir realizar um agachamento com 210 kg na cidade de Bali, na Indonésia.

Um vídeo compartilhado no Twitter mostra o momento em que ele não consegue fazer um agachamento com 2010 kg e cai desacordado no chão.

+João Augusto Liberato recebe troféu em homenagem a Gugu no ‘Programa Silvio Santos’

De acordo com o site New Asia, o acidente aconteceu no dia 15 de julho. Vicky, que tinha mais de 30 mil seguidores no Instagram, foi levado a um hospital em Bali com o pescoço quebrado e compressão dos nervos vitais que ligam o coração aos pulmões. Ele faleceu

após uma cirurgia de emergência.

A academia que ele frequentava se pronunciou após sua morte dizendo que o impacto de Vicky “na vida de todos é imensurável”.

Ünlü fenomen Justyn Vicky kaldırdığı halterin altında kalarak can verdi! pic.twitter.com/FQ7uHcdoJr — Levent Ustabaşı 🇹🇷 (@narvent) July 21, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias