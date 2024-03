Influencer Maria Venture presta queixa na delegacia sobre perseguição e injúria na internet

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/03/2024 - 13:40 Para compartilhar:

Na noite desta última quarta-feira, 13, a influenciadora Maria Venture usou os stories do Instagram para contar que foi a uma delegacia registrar um boletim de ocorrência pelos crimes de perseguição e injúria que, segundo ela, vem sofrendo desde outubro de 2023.

Através da rede social, a youtuber, que assumiu namoro recentemente com a cantora Yasmin Santos, explicou o caso e desabafou sobre a situação que vive há alguns meses.

“Desde outubro, eu venho sofrendo uma perseguição muito esquisita na internet. Vim buscar entender meus direitos de uma semana pra cá e entendi que o que estou sofrendo não é apenas um hate normal, mas sim uma perseguição. Isso é muito sério. Esse story não é nem para os que me seguem, é para as pessoas envolvidas. Saibam que estou indo atrás e que isso que vocês estão fazendo é muito mais sério do que imaginam. O que pra vocês é uma maneira de se entreter, para a Justiça é crime”, desabafou.

Ainda em vídeo, Maria, de 23 anos, revelou que o caso vem atingindo até seus familiares: “Não vou mais tolerar que isso aconteça, porque é algo que já tem meses acontecendo. Está se estendendo para minha família e meus amigos, e não está maneiro, não está legal. Isso não vai ficar assim, pois não é qualquer crítica que eu recebo. Eu trabalho com internet há 9 anos e estou acostumada a receber críticas e alguns hates, mas já está absurdo e não é mais tolerável”.

No story seguinte, Maria publicou a foto do boletim de ocorrência realizado na tarde da última quarta, 13, e deixou um recado: “Obrigado a todos os profissionais envolvidos pelo profissionalismo e pela sensibilidade com o meu caso”.

