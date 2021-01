Influencer leva patada de Anitta após ofendê-la: “Não faço ideia de quem você seja”

Morgana Santana, que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, levou uma patada da cantora Anitta. A influenciadora enviou uma mensagem à Anitta chamando-a de “péssima cantora”, como parte de um desafio no YouTube. Porém, ela não esperava que a cantora fosse respondê-la.

“Oi, Larissa. Você é uma péssima cantora kkk”, escreveu Morgana em uma mensagem direta à cantora.

“Oi. Eu não faço ideia de quem você seja, então não sei dizer se você é boa ou ruim em whatever the fuck [qual seja a m***] que você faz. Beijos”, respondeu a Poderosa.

A influenciadora usou as redes para se explicar e pedir desculpas à artista. “Antes que me xinguem, eu estava gravando um vídeo para o YouTube, mandando mensagem para famosos. Nunca imaginei que a pessoa ia me responder”, disse em vídeo postado no Instagram. “A Anitta me respondeu me xingando. Eu admiro muito a Anitta e estou tremendo e com vergonha. Ia apagar”, afirmou.

