Influencer lamenta morte do filho de 2 anos: ‘Virou um anjinho’ 

A influenciadora malaia Jasmine Yong compartilhou com seus seguidores que seu filho, Enzo, 2 anos, morreu na última sexta-feira. O bebê estava com ela e o pai, Lim Kong Wang, em um hotel para celebrar o feriado de Dia das Mães. No Instagram, com um pouco mais que 474 mil fãs, ela postou fotos e momentos do funeral.

Na noite anterior, o menino dormiu na mesma cama dos dois e, depois que o casal adormeceu, ele foi até a piscina do hotel sozinho, e se afogou.