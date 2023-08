Influencer Kerolay Chaves revela que boxe a ajudou a melhorar seu desempenho sexual

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 10:56 Compartilhe

Famosa por seu destaque no OnlyFans, a influencer Kerolay Chaves está direcionando sua energia para uma nova paixão, o boxe. A sua jornada no esporte de luta tem capturado a atenção de seus seguidores, com a jovem compartilhando como essa decisão tem transformado sua rotina e até mesmo sua vida sexual.

Kerolay explica que sua incursão no boxe foi uma busca por inovação em seus treinos de musculação, que eram uma constante em sua vida. No entanto, essa busca por algo novo rapidamente se transformou em uma verdadeira paixão. “Estou realmente adorando, e os benefícios são notáveis – desde a melhoria da saúde geral até a influência positiva no meu desempenho sexual”, afirma.

Leia também:

Musa do OnlyFans, Kerolay Chaves compra carrão avaliado em R$ 690 mil

O boxe, um esporte de luta que tem ganhado popularidade no Brasil, não é apenas um exercício físico, mas também uma atividade que traz benefícios abrangentes. Além de ajudar na autodefesa, algo crucial nos dias de hoje, o boxe também oferece uma série de vantagens adicionais. Aumento do gasto calórico, redução do estresse, melhoria da capacidade cardiorrespiratória – são muitas as recomendações associadas a esse esporte em ascensão.

Entusiasmada com sua jornada no boxe, Kerolay compartilha: “A cada dia, descubro algo novo e emocionante. É uma experiência maravilhosa”.

Para ela, os benefícios vão além da aparência e da forma física. A influencer de 22 anos ressalta que os efeitos também são sentidos em momentos íntimos. “Sinto que me tornei muito melhor na intimidade. O sexo se tornou mais prazeroso e minha vontade de compartilhar esses momentos aumentou, seja semanalmente ou até mesmo no mesmo dia”, revela.

A prática regular do boxe não apenas impacta a condição física, fortalecendo músculos e resistência, mas também eleva a autoestima e confiança. A influencer compartilha como sua autoimagem e a forma como ela se expressa sexualmente foram enriquecidas desde que incorporou o boxe em sua vida.

“Parece que minha autoconfiança está em alta e que minha capacidade de expressar meus desejos também evoluiu. Só vejo aspectos positivos – estou feliz por ter descoberto o boxe tão cedo”, conclui Kerolay.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias