Influencer filma criança com garrafa de bebida alcoólica e é criticadas nas redes

19/06/2023 - 20:10

A influencer conhecida como Belle Belinha foi criticada nas redes sociais neste final de semana por conta de um vídeo em que entrega uma garrafa de Corote na mão de uma criança, que faz menção de tomar a bebida.

No vídeo postado em seu Instagram, Belle chama a criança de “mini-querida” e entrega a garrafa para a menor de idade. Após cheirar a bebida, ela leva a garrafa à boca. No final do vídeo cada uma segura uma garrafa e brindam.

No início da noite desta segunda (19) a influenciadora gravou um story com a criança que aparecia no vídeo afirmando que ela não ingeriu a bebida e que o vídeo foi uma brincadeira.

A reportagem também entrou em contato com o Ministério Público de São Paulo questionando as medidas legais passíveis de serem tomadas. O órgão respondeu que não há nenhum processo aberto contra a influenciadora e que não comenta processos futuros.

De acordo com a lei 13.106 de 2015, é crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. A pena vai de dois a quatro anos de prisão.

