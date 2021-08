Influencer fica ferida após ataque de pitbull: ‘Achei que iria morrer’

A influenciadora digital Stefane Muniz, de 25 anos, foi atacada por um cão da raça pitbull, na madrugada desta sexta-feira (13), em Formoso do Araguaia (TO). A jovem ficou com ferimentos no quadril, coxas, panturrilhas e braços. As informações são do G1.

“Foi um choque para mim. Na hora eu realmente pensei que não fosse escapar, eu achei que ia morrer. Não consegui dormir essa noite porque senti muitas dores”, contou a influence ao G1. De acordo com Stefane, ela estava dentro de um carro com dois amigos.

“Meu amigo abriu o portão e entrou. Eu saí do carro para esperar. Quando eu saí, veio o cachorro. Como eu estava de calça branca, eu imaginei que ele fosse pular em mim para poder brincar, eu coloquei o braço na frente e ele deu a primeira mordida no meu braço. Eu empurrei, ele subiu mais para continuar mordendo. Eu tive mordidas em vários lugares, eu comecei a gritar”, lembrou.

Na sequência, o amigo dela tentou segurar o cachorro, mas não conseguiu contê-lo de imediato. “O cachorro me derrubou e começou a morder meu corpo inteiro. Eu só não estou com o rosto machucado, mas de resto, estou toda mordida. Eu saí correndo, foi quando meu amigo se jogou em cima do cachorro e conseguiu conter por alguns segundos. Foi tudo muito rápido. Ele gritou e falou para eu entrar no carro, eu entrei”.

Depois, a jovem foi levada para o hospital. Ela vai precisar tomar cinco doses da vacina contra a raiva, já que o cão não era imunizado. Ainda conforme a jovem, ela sabe que é o dono do cachorro, mas não vai registrar boletim de ocorrência. Ela afirmou que o homem está prestando auxílio e se comprometeu a custear os medicamentos.

