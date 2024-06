Influencer expõe suposta mensagem de Neymar para sua namorada: ‘Tentando pegar minha mulher’

Neymar está envolvido em mais uma polêmica. Desta vez, o influenciador Bryce Hall, de 24 anos, acusou o jogador de flertar com sua namorada, a modelo Mikaela Lafuente.

No X, antigo Twitter, Bryce compartilhou o print de uma suposta interação de Neymar com Mikaela no Instagram. Conforme a imagem, o jogador teria enviado para ela um emoji apaixonado.

“Neymar mandou mensagem para a minha namorada, mesmo tendo uma esposa e filhos… Talvez ele só quisesse jogar futebol comigo e entrou em contato com ela, mas não sei‍”, ironizou Bryce.

Neymar slid into my girl’s dms w/ a whole ass wife n kids… maybe he just wanted to play soccer with me by reaching out to her but idk 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/Ik3jIs7joK

— Bryce Hall (@BryceHall) June 3, 2024