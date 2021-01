Influencer é rejeitada pela família após descobrirem conta em app adulto

A influencer Ava Louise contou ao LadBible que foi renegada por sua família após eles descobrirem sua conta no OnlyFans, aplicativo de conteúdo adulto.

“Eu não falo muito com minha família, mas eles também me acompanham no Instagram. Eu postei um chamado para o meu OnlyFans lá, acho que eles ficaram curiosos para ver o que eu postava lá. Agora eles não falam mais comigo. Minha avó se recusa a reconhecer minha existência”, desabafou.

A influencer disse que seus parentes acreditam que ela “precisa de Jesus”, mas não tem planos de parar suas postagens. “Eu amo o OnlyFans, é divertido. Então não tenho intenções de parar. Eu não me importo, eu literalmente falei para a minha avó: ‘Obrigada pelo dinheiro. É mais do que você me deu nos meus cartões de Natal nos últimos anos, então obrigada'”.

