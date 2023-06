Influencer diz ter recebido R$ 10 mil por foto de pé sujo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2023 - 16:47 Compartilhe

A influenciadora mineira Vick Alves usou o seu Instagram, nesta sexta-feira (30), para contar uma história daquelas de cair o queixo.

Segundo a criadora de conteúdo, um seguidor adquiriu uma foto sua por nada menos que R$ 10 mil. O mais incrível é a imagem da foto: o seu pé sujo.

Ela conta ter ficado surpresa com o pedido, mas diz que aceitou o desafio sem pensar duas vezes.

“Eu estava em casa, no quarto, programando todo o conteúdo que pretendo trazer para as redes sociais, quando recebi a mensagem. Um cara pediu para ver uma foto do meu pé sujo por 10 mil reais. Não acreditei!”, relatou ela.

“Corri para o jardim de casa, sujei meus pés na terra e fiz a foto pegando um pouco do sol para tentar fazer algo mais conceitual. Enviei, mas claro que pedi o pagamento antes, né?! Trato é trato!”, contou.

Depois dessa, a influenciadora garante que está pronta para atender a outros pedidos bizarros.

