Influencer denuncia fraude em reality com ex-The Voice na competição

A influenciadora carioca Cris Silva, participante do reality virtual Na Sua Casa Brasil, usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (26), para denunciar a produção do game.

De acordo com ela, a competição, que tem em seu elenco a vencedora da quinta temporada do The Voice Brasil (Globo), Mylena Jardim, há fraude na realização do reality com o objetivo de arrecadar dinheiro do público votante, além de não entregar o prêmio ao vencedor. Mylena venceu a 5ª temporada do programa global, realizada em 2016.

“Eles ganham dinheiro através do site deles, porque para entrar a gente é votado nos Stories”, iniciou ela.

“Só que depois que você tá dentro, as votações passam a ser no site deles, e pra votar no site, você pode votar comprando cons, que é a moeda do site e assim eles fazem muito dinheiro, gente”, contou ela.

Cris denuncia que a votação de forma gratuita apresenta problemas, induzindo o público a pagar para votar.

“Também recebem muitos compradores, que são os fãs das pessoas que estão no reality, que compram pra votar nos seus ídolos porque o site mal funciona se você for votar de graça. Porque tem a opção de votar grátis e a opção de votar comprando. E votar grátis quase não funciona, tem que pagar pra votar”, afirmou.

De acordo com ela, o ganhador da edição anterior, o cantor Raffael Fragoso, ainda não recebeu a premiação correspondente. Além dessa fraude, dentre os participantes existem alguns laranjas, de acordo com a influenciadora.

“Segundo o ganhador anterior desse reality, é tudo uma fraude”, disse a influencer, apresentando uma captura de tela do cantor. No print, o músico escreveu que estava com pena de quem participa do game.

Em publicação nesta quinta-feira (27), a coluna Daniel Nascimento, do portal Terra, afirma ter descoberto, com exclusividade, que Raffael move uma ação contra a empresa Cursino Produções e Eventos, responsável pelo reality. A empresa pertence a Fernando Cursino, que também é apresentador da atração virtual.

Na ação judicial, o artista pede o montante de R$ 32 mil, que é o valor referente à premiação devida pelo reality, além de uma indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil, totalizando, então, R$ 52 mil.

A coluna Daniel Nascimento informa, ainda, ter procurado a assessoria de imprensa do cantor, que alegou que vai manter sigilo por orientação dos advogados.

Já a equipe do reality show e de Fernando Cursino não respondeu ao contato da coluna.

Ainda de acordo com a coluna, outros participantes teriam afirmado que não receberam o prêmio e que, por isso, estariam também estão movendo processo contra o programa.

