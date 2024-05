Influencer com câncer terminal, Isabel Veloso denuncia golpe financeiro com seu nome

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 8:08 Para compartilhar:

Isabel Veloso, de 18 anos, que está com câncer terminal, usou seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 21, para fazer uma denúncia. A influencer afirmou que seu nome tem sido usado por um golpista para conseguir dinheiro.

“Número fake se passando por mim pelo WhatsApp e pedindo dinheiro! Denunciem caso receberem mensagem”, escreveu ela, em uma postagem com um print que trazia o número do perfil falso que usa sua foto no aplicativo de conversas, inclusive com seu nome errado, como “Isabela” em vez de Isabel.

Nos comentários, seguidores se solidarizaram com a jovem influencer. “Meu Deus, deixem a menina em paz!”, escreveu uma seguidora. “Meu Deus, existe cada tipo de gente, como tem coragem de fazer esses golpes. Muito triste!”, lamentou outra. “Cara, como existe pessoas assim, pelo amor. Na dor do outro, acha um jeito de tirar proveito”, criticou mais um.

Isabel Veloso foi diagnosticada inicialmente com Linfoma de Hodgkin. Chegou a passar por quimioterapias e transplante de medula óssea até ser curada da doença em novembro de 2023. Porém, o Linfoma de Hodgkin voltou de forma muito agressiva em janeiro deste ano, e foi quando Isabel descobriu que seria incurável.

