Influencer casada com milionário surpreende ao revelar gastos semanais de R$ 10 milhões

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2023 - 15:31 Compartilhe

Que a influenciadora Linda Andrade, casada com o milionário Ricky Andrade, gosta de tudo do bom e do melhor, os seus seguidores no TikTok sabem bem, já que ela costuma compartilhar sua rotina de ostentação em Dubai, onde mora o casal.

Mas o que eles não poderiam imaginar é que o valor semanal gasto por ela seria tão exorbitante. Em seu último vídeo publicado na plataforma, na última segunda-feira, 9, a dona de casa original de Dubai, como ela mesma se intitula, revelou ter gastos semanais de mais de US$ 2 milhões, valor que equivale a R$ 10 milhões, na cotação atual.

Linda contou que o montante foi gasto em joias, roupas, bolsas, chocolates, viagens, idas a festas e restaurantes. Ainda no vídeo, ela detalhou os valores gastos em cada aquisição ou serviço: US$ 1,4 milhão (R$ 7,1 milhão) em brincos e colares, US$ 356 mil (R$1,7 milhão) em passeios no shopping, US$ 229 mil (R$1,1 milhão) em jantares, US$ 7,2 mil (R$ 36 mil) em bombons, US$ 201 mil (R$ 1 milhão) em ouro, US$ 52 mil (R$ 263 mil) em casas noturnas e US$ 216 mil (R$ 1 milhão) em um fim de semana de descanso.

Em uma outra publicação, feita recentemente, a esposa do empresário do mercado financeiro já havia contado que gastou US$ 16 mil (cerca de R$ 80 mil) em um dia, ao degustar uma xícara de café de ouro 24K, além de ter seu nome refletido no Burj Khalifa, maior arranha-céu do mundo, acompanhado de ‘feliz aniversário’ quando completou 23 anos.

A história da fortuna da família foi contada pela própria Linda Andrade. Ela relatou ter conhecido o marido aos 16 anos, quando ele ainda trabalhava como técnico de lava-louças. Já aos 21 anos, Ricky decidiu abandonar o emprego para se dedicar ao estudo de operações da bolsa de valor, abrindo o caminho que o levou a se tornar milionário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Linda Andrade (@lionlindaa)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias