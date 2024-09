Influencer Bia Herrero revela que episódios de bullying motivaram início de sua carreira na internet

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/09/2024 - 16:00 Para compartilhar:

“Fazer do limão uma limonada” é uma expressão bastante conhecida na cultura brasileira, e foi a partir disso que a influenciadora Bia Herrero, de 21 anos, se inspirou para fazer com que o bullying sofrido na infância não se transformasse apenas em trauma, e a motivassem para seguir a carreira como influenciadora digital.

De acordo com a criadora de conteúdo, os piores episódios ocorreram quando tinha entre 10 a 15 anos, quando os amigos a debochavam por conta do seu nariz: “Começou na escola e depois no meu prédio. As pessoas que eu achava que eram minhas amigas me chamavam de nariguda, tucano, pinocchio, entre outras brincadeiras de mau gosto”.

“Não existia ambiente seguro, em todos os lugares tinham pessoas falando sobre essa minha insegurança. Sofri muito desde nova por isso, já ouvi todos os tipos de xingamentos, mas não parava por aí. Além dos apelidos, eles se abaixavam para não ficar na minha frente para o ‘nariz não bater neles’, já até fingiram falta de ar para dizer que eu suguei todo ar do mundo”, complementa.

Por conta da fase difícil, a mãe da influencer resolveu afastar a filha de todas as pessoas que a ridicularizavam e isso fez com que Bia buscasse pelos primeiros passos na carreira digital: “Minha mãe me proibiu de conviver com quem me fazia mal, então eu estava sozinha e não tinha mais o que fazer, até porque com 13 anos nas férias você só quer se divertir. Assim comecei a gravar vídeos para internet e foi quando eu comecei a ganhar seguidores! Isso foi incrível, foi a realização de um sonho virar amiga de pessoas que eu tanto admirava e descobrir algo que eu amava fazer: gravar meus vídeos”.

Apesar do sucesso imediato, a jovem voltou a ter que lidar com comentários maldosos, pois dessa vez havia começado a sofrer cyberbullying, que ocorre em ambientes virtuais. No período, tendo que encarar as brincadeiras cruéis em todos os lugares, inclusive, dentro de casa, Bia conta que tentava reagir de todas as formas possíveis.

“Eu tentei lidar de muitas maneiras, rindo como se não me afetasse e zoando de volta, mas na maioria das vezes eu só chorava muito para a minha família, pois não era fácil ouvir as piadas e apelidos, de pessoas que na minha cabeça eram ‘minhas amigas’. Isso machucava ainda mais pelo fato de você não conseguir mudar aquilo imediatamente! Então, sempre aparecia chorando em casa e minha mãe tentava resolver o problema na escola ou até no meu prédio, mas não melhorava de jeito nenhum, as pessoas continuavam sendo cruéis”, relata.

A insegurança por conta do nariz grande já existia na cabeça de Bia Herrero desde sempre, mas ela diz que o fato das pessoas comentarem transformava o problema em algo ainda maior. Com o tempo, os comentários foram parando e a influenciadora passou a cultivar relações saudáveis durante a adolescência, mas mesmo assim decidiu realizar uma rinoplastia para acabar de vez com a insegurança, em 2021.

“O nariz sempre foi uma insegurança minha e ouvir os outros falando e zoando minha insegurança, deixava a situação pior. Depois, muitas coisas boas começaram a acontecer na minha vida, pessoas começaram a gostar de mim independente do meu nariz ser grande, e apesar do incômodo com o meu nariz, não era mais algo que eu odiava, aprendi a aceitar conviver com aquilo. Mas mesmo assim, depois de alguns anos, eu decidi fazer a cirurgia, pois sempre foi uma vontade minha”, confessa.

Atualmente, ela soma mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, onde ajuda seguidores a lidarem com suas inseguranças contando sua história e rotina de vida, a influenciadora, por fim, deixa um recado importante no combate ao bullying: “Você não pode mudar o que as pessoas falam, mas você pode controlar como aquilo te afeta, então aprende a trabalhar isso em dentro de você. Porque se for depender dos outros, isso nunca vai acabar”.