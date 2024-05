Influencer Ary Mirelle relata ‘desespero’ após diagnóstico de bronquiolite em filho pequeno

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 7:34 Para compartilhar:

Filho de João Gomes e Ary Mirelle, Jorge, que veio ao mundo em janeiro deste ano, sofreu com bronquiolite há cerca de duas semanas. A influencer só falou sobre o caso nesta quinta-feira, 16, após se assegurar da recuperação.

Ary relatou nas redes sociais o “desespero” de ter um filho doente, e chegou a mostrar o pequeno realizando tratamento respiratório em casa. Além disso, contou que Jorge chegou a ter contato com a irmã dela, que estava gripada.

“Aconteceu de meu bebê ter bronquiolite, e eu me via desesperada. Eu não falei nada aqui até que ele melhorasse. Eu queria um fisioterapeuta, uma pediatra, um pneumologista perto do meu filho o tempo todo, e graças a Deus tive assistência… eu tava desse jeito [chorando] todo dia, perdendo minhas forças e pedindo ajuda a Deus toda. Jorge está melhor, e consegui cuidar em casa com auxílio de médicos”, contou.

Na sequência, detalhou os sintomas do menino, e que a fizeram procurar ajuda médica. Pediu também que os responsáveis por bebês se atentassem a pequenos sinais: “Febre, tosse, secreção, obstrução nasal, dificuldade para respirar (ficava formando um buraco embaixo do peito, barriga afundando)”.