Influencer americano relata assalto e agressão no Brasil: ‘Me jogaram no chão’

Sucesso nas redes sociais ensinando inglês para brasileiros, o influenciador americano Daniel Spencer contou que foi assaltado durante o Carnaval de Salvador, na Bahia. Em um longo desabafo, através das redes sociais, ele contou que ele e um grupo de amigos foram agredidos por cerca de sete jovens, que levaram o seu celular.

Segundo o professor, os assaltantes chegaram a quebrar o joelho de uma das pessoas que estavam com ele. No desabafo, Daniel Spencer disse estar traumatizado.

“Nem sei como comunicar isso pra vocês, mas fui assaltado e agredido anteontem de madrugada voltando pra casa em Salvador. Uns 6/7 caras (adolescentes na verdade) apareceram do nada na frente do prédio onde eu estava hospedado. Tentamos entrar no prédio rapidinho assim que vimos eles, mas infelizmente não deu tempo”, começou o influencer, em texto publicado nos Stories do Instagram.

“Me bateram na cabeça, me jogaram no chão, me chutaram com o pé e pegaram meu celular. Nem lembro de tudo direitinho. Eles quebraram o joelho da pessoa que estava comigo e pegou o celular dela quando tentou fugir deles. Tentei reagir ou brigar, mas foi tudo muito rápido e foi uma experiência extremamente traumatizante”, lamentou Spencer.

O americano explicou, ainda, que estava em uma área com policiamento e que as pessoas que circulavam pelo local estavam, inclusive, sendo submetidas à revista policial.

Daniel Spencer, que contabiliza mais 1,6 milhões de seguidores no Instagram, informou que registrou um boletim de ocorrência e recebeu atendimento médico.

“Depois, a gente foi pra polícia para fazer um B.O. e para receber cuidado médico dos bombeiros. A pior coisa é que eu estava usando doleira, sim, e estava em alerta e estava na área policiada de Salvador, onde todos precisam passar por esse negócio que a polícia passa a mão em você, sabe?”, declarou.