Inflação teve progresso, mas prefiro não determinar trajetória para juros, diz Goolsbee, do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, voltou a reconhecer nesta sexta-feira, 19, os progressos recentes no combate à inflação nos Estados Unidos, mas disse que prefere evitar se comprometer com uma trajetória preestabelecida para os juros básicos.

Em entrevista à CNBC, o dirigente ressaltou que os preços de bens já voltaram a exibir o comportamento de antes da pandemia, enquanto os de serviços, no geral, estão arrefecendo. Para ele, a única área que ainda inspira mais cautela na análise é a de habitação, que tem certa resistência.

Goolsbee, que não vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), explicou que eventuais avanços em direção à estabilidade de preços serão considerados nas próximas decisões. Ainda assim, ele reforçou que a evolução da taxa básica dependerá dos indicadores macroeconômicos.

