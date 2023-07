Inflação segue inaceitavelmente alta no Reino Unido, mas deve arrefecer, avalia Bailey

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 13:00 Compartilhe

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, admitiu nesta segunda-feira, 10, que a inflação permanece “inaceitavelmente alta” no Reino Unido, mas disse esperar arrefecimento das pressões inflacionárias daqui para frente, à medida que o recente aperto monetário se incorporara à economia.

Em discurso preparado para evento na Mansion House, em Londres, Bailey afirmou que os preços e salários britânicos não estão consistentes com um quadro de inflação na meta de 2%. Segundo ele, parte da escalada de juros ainda deve ser sentida integralmente na atividade.

“O Comitê de Política Monetária está acompanhando a evolução – em particular, no mercado de trabalho, no crescimento econômico e na inflação de preços de serviços – para avaliar se as pressões estão se mostrando mais persistente”, ressaltou.

O dirigente acrescentou que a economia do país insular europeu demonstra “resiliência inesperada” aos choques externos, ainda que tenha dificuldades para crescer no mesmo ritmo de antes da pandemia de covid-19.

De acordo com a previsão dele, a inflação cairá acentuadamente ao longo dos próximos meses, com o arrefecimento dos preços de energia. “Os preços dos alimentos também devem cair à medida que os preços mais baixos das commodities se incorporaram aos preços de lojas”, destacou.

