Inflação se deveu a eventos climáticos extremos e vai se acomodar, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta sexta-feira, 10, que a inflação de 2024 ficou acima do teto da meta por causa de eventos climáticos extremos do ano passado. Segundo ele, o governo tem compromisso com a responsabilidade fiscal e haverá uma acomodação no avanço dos preços.

Rui Costa deu a declaração no Palácio do Planalto depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre regulamentação de redes sociais.

Mais cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do ano passado ficou em 4,83%, acima dos 4,5% do teto da meta.

“Tivemos eventos climáticos muito extremos em 2024”, disse o ministro da Casa Civil.

Ele mencionou como exemplo as enchentes do Rio Grande do Sul. Nesse raciocínio, o impacto do clima na agricultura fez a oferta de produtos desse setor cair e os preços, subirem.

Rui Costa também afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no ano passado deve ter crescido algo em torno de 3,5% ou 3,6%, e que isso também tem influência dos eventos climáticos.

Mencionou que a agricultura havia puxado o crescimento da economia em anos anteriores e foi mais fraca desta vez justamente por causa do clima. Assim, segundo ele, foi a indústria quem puxou a expansão da economia.