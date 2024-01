Inflação nos EUA fecha 2023 em 3,4%

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/01/2024 - 11:00 Para compartilhar:

A inflação nos Estados Unidos fechou 2023 com uma recuperação em relação ao mês anterior e aumentou ainda mais do que o esperado em um ano, devido, em particular, aos preços de moradia, segundo o índice IPC divulgado nesta quinta-feira (11) pelo Departamento do Trabalho.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), do Departamento do Trabalho, principal índice da inflação, subiu 3,4% em dezembro em relação ao mesmo mês do ano anterior e acima do número de novembro.

No entanto, o índice – que exclui a volatilidade dos preços dos alimentos e da energia – caiu para 3,9% no último mês do ano.

