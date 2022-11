Inflação nos EUA está muito alta e foco é endereçá-la, diz integrante do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2022 - 13:12 Compartilhe

Apesar da recuperação do mercado de trabalho, há grupos que foram mais afetados pelo efeito da pandemia de covid-19. Foi o que disse nesta terça-feira, 15, Lisa Cook, integrante do Conselho do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em evento promovido pelo Banco do Canadá. Em sua visão, porém, para resolver este problema, não precisam ser usadas ferramentas do banco central dos Estados Unidos, já que a instituição está focada agora no combate à inflação.

“A inflação está muito alta. O foco do Fed é endereçar inflação, uma vez que temos um mercado de trabalho estável”, afirmou Lisa.

Para ela, há outras políticas que podem ser usadas para lidar com a disparidade com que alguns grupos foram afetados economicamente pela pandemia.

Ela cita, por exemplo, intervenções de grupos empresariais.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias