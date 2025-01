Inflação no atacado abaixo do esperado em dezembro nos EUA

A inflação no atacado ficou abaixo das expectativas nos Estados Unidos em dezembro, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira (14).

O Índice de Preços ao Produtor (PPI) subiu 0,2% no mês passado em relação a novembro, informou o Departamento do Trabalho, abaixo dos 0,4% esperados pelos analistas, de acordo com o consenso obtido pelo Briefing.com.

O relatório trará uma certa tranquilidade aos mercados preocupados com os dados de inflação desta semana, que serão fundamentais para a decisão da taxa de juros do Federal Reserve (Fed, Banco Central americano) no final do mês.

O relatório do Departamento do Trabalho observou que, excluindo alimentos, energia e serviços empresariais, o índice aumentou apenas 0,1% no mês passado.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, o índice PPI registrou um aumento de 3,3% em dezembro, em comparação com os 3% registrados em novembro.

O Fed procurou conter a inflação aumentando as taxas de juros para esfriar a economia, mas iniciou um ciclo de cortes no ano passado, quando a taxa se aproximou da meta anual de 2% da agência.

Recentemente, ficou em dúvida se continuará nesse caminho no curto prazo.

Os principais dados da inflação de preços ao consumidor serão divulgados na quarta-feira.

bys/bfm/mr/nn/dd/aa