Inflação na zona do euro mostra ‘marcada desaceleração’, diz membro do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 13:02 Para compartilhar:

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau afirmou que a leitura preliminar de outubro mostra “marcada desaceleração” inflacionária na França e também na zona do euro. Mais cedo, o dado oficial mostrou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na região da moeda comum desacelerou a uma alta de 2,9% em outubro, na comparação anual, depois do avanço de 4,3% visto em setembro.

Em texto publicado no LinkedIn nesta terça, Villeroy de Galhau disse que os preços de energia “certamente contribuíram”, mas notou que a inflação subjacente também continua a declinar, tendo “claramente passado o pico da primavera” local, tanto no país quanto na zona do euro. “Este é um sinal forte de efetividade da política monetária.”

Também presidente do Banco Central da França, Villeroy de Galhau comentou que a economia do país, embora desacelere, mostrava “certa resiliência” no terceiro trimestre, “com crescimento claro no consumo e nos investimentos”.

O dirigente afirmou que o quadro na economia “justifica totalmente o fim da sequência de altas”, decididas pelo BCE na última quinta-feira.

Ele defende que a política monetária agora seja guiada por “confiança e paciência”, ou seja, confiança de que a inflação caminha para a meta e paciência de que a estabilização dos juros nos níveis atuais por um tempo ainda é necessária para que o aperto mostre toda sua eficácia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias