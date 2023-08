Inflação na zona do euro desacelera para 5,3% em julho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/08/2023 - 13:01 Compartilhe

BRUXELAS, 18 AGO (ANSA) – O índice de inflação ao consumidor da zona do euro passou de 5,5% para 5,3% em julho, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (18) pelo Escritório de Estatísticas da União Europeia (Eurostat).

Já na União Europeia, a inflação anual foi de 6,1% em julho de 2023, também abaixo dos 6,4% em junho. No ano anterior, a taxa foi de 9,8%.

Os dados mostram que a inflação na Itália caiu para 6,3% no mês passado, ante 6,4% na primeira estimativa e 6,7% em junho. A maior contribuição para o aumento de preços vem de serviços (+2,47 pontos), seguido de alimentação, álcool e fumo (+2,2) e bens industriais (+1,26).

De acordo o Eurostat, as taxas anuais de inflação mais baixas foram registradas na Bélgica (1,7%), Luxemburgo (2%) e Espanha (2,1%). Já as mais elevadas foram observadas na Hungria (17,5%), Eslováquia e Polônia (ambos países com 10,3%). (ANSA).

