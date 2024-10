Inflação na zona do euro caiu e caminha para perto da meta de 2%, afirma dirigente do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2024 - 17:15 Para compartilhar:

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Itália, Fabio Panetta disse que a inflação na zona do euro caiu e caminha para a meta de 2%, durante participação em painel sobre papel da política monetária na Europa, no Fundo Monetário Internacional (FMI). “A meta de inflação na zona do euro deve ser atingida muito antes do fim de 2025”, afirmou.

A partir da análise de dados, ele disse que a economia está “claramente enfraquecendo” e que as incertezas globais impactam no crescimento europeu.

“Estamos longe da taxa neutra”, opinou Panetta, ao considerar o ambiente como “propício” para mais cortes de taxas.