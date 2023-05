Inflação na Turquia desacelera para 44% em abril antes de eleições históricas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 9:09 Compartilhe

Por Ali Kucukgocmen e Nevzat Devranoglu

ISTAMBUL (Reuters) – A inflação anual na Turquia desacelerou para 43,68% em abril, mostraram dados oficiais nesta quarta-feira, recuando antes das eleições em que segundo pesquisas o presidente Tayyip Erdogan corre o risco de derrota em grande parte por uma crise de custo de vida no país.

Cortes de juros pouco ortodoxos buscados por Erdogan provocaram uma crise cambial no final de 2021, levando a inflação para uma máxima de 24 anos de 85,51% no ano passado. A taxa desacelerou em dezembro e atingiu 50,51% em março com efeito de base favorável e a lira relativamente estável.

O índice de preços ao consumidor subiu 2,39% em abril em relação ao mês anterior , disse o Instituto Estatístico Turco. Os números oficiais ficaram um pouco abaixo da expectativa de 2,60% na base mensal e de 44% na anual em pesquisa da Reuters.

A crise do custo de vida corroeu as economias das famílias e também a popularidade de Erdogan antes das eleições presidenciais e parlamentares de 14 de maio, vistas como o maior teste do presidente em seus 20 anos no poder.

Algumas pesquisas mostram Erdogan atrás de seu principal oponente, Kemal Kiliçdaroğlu.

O efeito de base que ajudou a reduzir a leitura anual até agora este ano deve desaparecer nos próximos meses, e os economistas dizem que a inflação pode subir novamente. A estimativa média de final de ano foi de 46,5% na pesquisa da Reuters.

Alguns economistas esperam um retorno à política monetária ortodoxa após a eleição, independentemente do resultado, mas Erdogan disse recentemente que os juros continuarão caindo enquanto ele estiver no poder.

(Por Ali Kucukgocmen)

